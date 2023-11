Maxi giro di evasione a Firenze | 17 imprenditori condannati e confisca già in primo grado

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Si è concluso con 17 condanne il processo con rito abbreviato suldirealizzato, secondo l’accusa, da commercialisti e consulenti del lavoro (con base in uno studio a Sesto Fiorentino), in favore di una rete dicinesi titolari di pelletterie, ristoranti, bar, parrucchieri e centri estetici, che per anni, secondo l’accusa, avevano truffato lo Stato. Il Giudice per l’udienza preliminare diha riconosciuto, tra l’altro, l’associazione a delinquere. Il Tribunale ha disposto ladei profitti (per complessivi 4.876.132,00 euro), eseguibile anche su beni di valore equivalente, nei confronti degli imputati. La condanna potrebbe consentire di recuperare parte degli enormi guadagni evasi. Si tratta di un risultato ...