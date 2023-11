‘Maurizio racconta…’ | Sinner e Ayari sugli scudi I giovani preferiscono lo sport in tv rispetto allo stadio

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 8 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? A. Vinatzer (sci alpino) ? A. Giovannini (speed skating)? Vincenzo la Femina (boxe) ? Team Italia Bob Atleta della settimana (uomo). Jannik(tennis): tutti sapevamo che sarebbe stato difficilissimo battere Djokovic due volte nello stesso torneo. Ma ci ha provato. Purtroppo 14 anni di differenza d’età contano tantissimo nel tennis e l’esperienza alla fine ha prevalso. In fondo, quello che conta sono i netti miglioramenti dell’altoatesino in tutti i fondamentali. Questa è stata la stagione della svolta definitiva, sia tecnica che nella gestione dei match. E non è finita, rimane una Davis per provare ad arrivare fino in fondo. Il futuro gli appartiene, forse prima di quanto pensassimo. Atleta della settimana ...