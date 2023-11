Mattarella riceve il presidente dello Zambia | Amicizia e collaborazione sempre più intensa

(Di martedì 21 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 Tra Italia ec'è "un'che intende rafforzarsi con unapiùin tutti i settori. Questa visita sarà l'occasione per incentivare, sviluppare, ampliare la nostra". Lo ha affermato ildella Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale ildella Repubblica, Hakainde Hichilema. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

