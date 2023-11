Massimiliano redarguisce Angelica dopo il GF | intanto Mirko prende una decisione

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 21 novembre 2023)la puntata di ieri del Grande Fratello alcuni concorrenti hanno avuto dei confronti molto interessanti e diretti. In particolar modo,Varrese ha redarguitoBaraldi a causa del suo avvicinamento aBrunetti. Secondo l’attore, la ragazza sta un po’ esagerando, rischiando di incorrere in fraintendimenti. Tra i due, così, c’è stato un confronto importante. Nel frattempo, ancheha detto la suaaver visto il like che Greta Rossetti ha messo ad un post contro di lui. Ecco cosa è successo. Lo sfogo diVarrese controBaraldi Nottata movimentata all’interno della casa del Grande Fratello.Varrese ha sbottato controBaraldi in quanto l’ha ...