Marotta | ' Rinnovo Lautaro? Lui vuole restare e noi puntiamo su di lui per il futuro'

Zielinski - che intrigo : fra il rinnovo col Napoli e il derby Inter-Juve. Duello Marotta-Giuntoli per il costo zero | Primapagina

Zielinski - che intrigo : fra il rinnovo col Napoli e il derby Inter-Juve. Duello Marotta-Giuntoli per il costo zero

Marotta : 'Per il rinnovo di Lautaro non c'è fretta. Ottimi rapporti per Colpani. Il futuro di Zhang...'