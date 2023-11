Mario Zanetti di Costa Crociere mette d’accordo gli armatori italiani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) E’, amministratore delegato di, il nuovo presidente di Confitarma. Lo decide la commissione di designazione, composta da Nicola Coccia, Paolo d’Amico ed Emanuele Grimaldi, al termine delle nuove consultazioni che sono ripartite dopo che gli associati non hanno trovato un’intesa sui due precedenti candidati, Beniamino Maltese e Lorenzo Matacena. Con una nota del 17 novembre Confitarma comunica che “dall’ampia consultazione della base associativa è emersa l’indicazione unanime, quale candidato presidente da sottoporre al voto del prossimo consiglio generale previsto per mercoledì 22 novembre, del consigliere”. Si apre così un nuovo capitolo per gli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.