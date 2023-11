Mario Sechi | il racconto fantasy di Mauro e Manconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) È in corso un surreale dibattito dove si passa dall'assassinio di Giulia Cecchettin alla mostra di Tolkien, il bersaglio da colpire è predestinato: il governo Meloni, colpevole di tutto. L'Ossessione si presenta come una patologia del ridicolo, ma non c'è niente da ridere, perché il chiodo fisso della sinistra segnala un problema di percezione alterata della realtà. Non c'è bisogno dell'acutezza logica di Sherlock Holmes, tutto è visibile. Quando il Consiglio dei ministri ha varato nuove norme sulla criminalità urbana (“piccoli reati” che non sono mai piccoli per chi li subisce) è partito il gioco del sottosopra. Eziosu Repubblica ha scoperto un universo parallelo, «un panorama psico-politico che curva il reale a uso e consumo del potere, oggi pronto a interpretare sentimenti e risentimenti della popolazione ideologizzandoli per inserirli nella sua visione ...