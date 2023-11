Mariah Carey è la Barbie del Natale 2023 | e vi aspetta su Amazon ad un prezzo festivo

(Di martedì 21 novembre 2023) Mattel ha appena messo in commercio unadalle fattezze di: la bambola che si chiama “Holiday Celebration Doll” è in vendita dal 17 novembre scorso e ricorda in tutto e per tutto l’outfit che la popstar indossava nel video della nuova versione del classico delle feste, All I Want for Christmas is You. Ovviamente, l’oggetto, già rivenduto su Ebay, è soldout sul sito di Mattel e Target, ma non disperate. Si può acquistare suad unimperdibile, considerato che è un pezzo da collezione. Si tratta di una vera e propria celebrazione per la regina del, immortalata in tutto il suo splendore. La bambola, che fa parte della collezione delle ...

Se è vero che non c'è Natale senza giocattoli è ancora più vero che non c'è Natale senzaed è per questa ragione che Mattel, una vera autorità in fatto di balocchi, ha deciso di dare il giusto merito alla popstar mettendo in commercio per questa stagione una delle bambole più ...

