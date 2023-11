Marconi | “Mi incuriosisce vedere Mazzarri al Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) Federico, giornalista DAZN, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Che gara è stata contro l’Ucraina? “Diciamo che mi sto ancora riprendendo da ieri sera. Ad un certo punto abbiamo avuto un po’ di paura, si rivedevano i fantasmi della Svezia e della Macedonia. Quei minuti finali, il recupero infinito e quel contatto… Non è stata la migliore Italia di Spalletti, ma il lavoro c’è e si vede, la squadra ha creato. Non dico mi abbia ricordato il suo, ma qualcosa della nuova Nazionale di Spalletti comincia a vedersi”. Peggiore e migliore della sfida di ieri sera? “E’ una domanda scomoda. Il migliore sicuramente Chiesa, anche se Buongiorno è riuscito a fare una partita molto matura, crescendo come un diesel nel corso del match nonostante il giallo dopo pochi minuti. Spiega ...