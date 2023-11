Marchisio sicuro | «Inter superiore alla Juve | l’uomo chiave…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Le parole di Claudio, ex centrocampista dellantus, in meritolotta scudetto in Serie A Claudio, ex centrocampista dellantus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia contro l’. PAROLE – «Sarà un derby d’Italia importante.stanno facendo bene, ma con storie e percorsi diversi. Vedremo come si presenteranno dopo le nazionali e se Allegri e Inzaghi recupereranno qualche giocatore. L’, come rosa, gioco ed esperienza, è. Ma laha dimostrato di saper soffrire e di avere continuità di risultati. Mi auguro sia una partita bella ed emozionante all’Allianz Stadium. Uomo chiave? Punto su Chiesa». LEGGI ALTRE ...