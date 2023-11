Marc Marquez, a Valencia si chiude un capitolo incredibile

... vive in modo particolare il weekend di Valencia anche, che domenica prossima chiuderà dopo undici anni la sua esperienza alla Honda. "Non sarà solo la fine di una stagione, ma un ...

Marc Marquez patetico: il disturbo a Bagnaia e il voler essere protagonista a tutti i costi

Valencia MotoGP: Marc Marquez: “It has been a year of ups and downs, emotions and difficult decisions”

Marc Marquez admits this weekend’s Valencia MotoGP will be ‘very emotional’ as he gets set for his last race in the Repsol Honda colours.