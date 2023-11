Manufatto preistorico recuperato nelle acque di Capri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnin ossidiana di epoca preistorica è statodallenei pressi della Grotta Azzurra didalla Soprintendenza per l’area metropolitana di Napoli, a seguito dell’individuazione della presenza di resti sommersi da parte del nucleo subo della questura. Secondo i rilievi eseguiti in zona, i reperti recuperati – insieme ad altri dispersi sui fondali in un’area di vaste dimensioni, avrebbero fatto parte del carico di una nave di epoca neolitica. Le operazioni sono state condotte dal soprintendente Mariano Nuzzo, insieme al funzionario archeologo responsabile della tutela, Luca di Franco, e ai referenti per l’archeologia suba, Simona Formola e l’assistente tecnico Carlo Leggieri, coadiuvati sul campo dalla Polizia Nucleo ...