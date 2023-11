Manovra Ue | per l’Italia i progressi sono stati limitati

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 novembre 2023) Promozione con riserva. La Commissione europea infatti rileva che nel piano di Bilancio presentato Roma non rispetta pienamente il tetto di spesa previsto per il prossimo anno in base alla raccomandazioni del Consiglio Ue. Il 14 luglio scorso, sulla base delle proposte della Commissione, il Consiglio aveva raccomandato alun target di aumento nominale della spesa pubblica netta non oltre l’1,3%, dal 2023 al 2024. Su questo puntoè nominalmente in linea con le raccomandazioni, perché secondo le previsioni economiche d’autunno della Commissione, la spesa pubblica netta aumenterà dello 0,9% nel 2024, rispetto al 2023, ben al di sotto del limite dell’1,3%. Sostanzialmente, però, nel pacchetto di avvio del semestre europeo presentato a Bruxelles, la Commissione nota che l’aumento della spesa è stato ben maggiore di quanto appare. Il target ...