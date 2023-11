Manovra rimandata | ma non “bocciata” Fonti UE | “Effetto dell’utilizzo del Superbonus”

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023) “La Commissione e’ del parere che il documento programmatico di bilancio aggiornato dell’Italia non sia pienamente in linea con la raccomandazione del Consiglio del 14 luglio 2023”.E’ quanto si legge nella raccomandazioni pubblicate dall’esecutivo europeo “Noi per definizione abbiamo un rapporto costruttivo con il Governo italiano, come con i Governi dell’Unione in generale. Nel caso del disegno di legge per il bilancio, la nostra opinione dice che non e’ pienamente in linea con le raccomandazioni europee. Tradotto: non si tratta di una bocciatura, si tratta di un invito alla prudenza di bilancio e di un invito a utilizzare al meglio le risorse comuni europee”.di Bilancio,ad aprile, foto AnsaCosì il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto d’autunno della Commissione. “Avete visto diverse ...