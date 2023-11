Manovra | pronti tre emendamenti congiunti dell' opposizione contro i tagli alla sanità

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 21 novembre 2023) «Ladi questo governo non risponde in alcun modo alle domande di cura dei cittadini ea servizi e pensioni di medici e infermieri. Per questo motivo, il nostro giudizio non può che essere fortemente negativo. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Più Europa e Partito Socialista Italiano hanno pertanto condiviso un pacchetto composto da trecomuni...