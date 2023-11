Manovra | M5S pronto a una pioggia di emendamenti

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - Giuseppe Conte è al lavoro da circa un mese per mettere a punto il 'pacchetto' di posposte che deriva dal ciclo di audizioni con sindacati, associazioni di categoria e imprese che si sono svolte nella sede M5s di Campo Marzio. Il risultato è unadi circa milleche saranno depositati entro le 18, termine ultimo per la presentazione alle Camere, e illustrati pubblicamente mercoledì. Il punto di partenza è che quella del governo è una legge di bilancio "a crescita zero". Da qui la necessità di inserire le proposte in un contesto generale che miri a far ripartire il paese. "Per Meloni è suonata la campanella, la ricreazione del governo è finita", ha sottolineato il leader del Movimento, Giuseppe Conte: "Le piazze di questi giorni", ha aggiunto riferendosi allo sciopero di venerdì, "confermano quel malcontento che avevamo già ...