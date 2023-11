Manovra | la Ue boccia il governo Meloni | ' Non è in linea con le raccomandazioni'

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilincassa l'ennesimatura da parte di Bruxelles, che fa sapere come lavarata dal Cdm e approdata in Parlamento 'non è pienamente in' con ledel ...

Commissione Europea su Manovra 2024 - mezza Ue sotto la lente - bocciati 4 paesi fra cui la Francia - rimandati in 9 fra cui Italia e Germania : "Troppe spese"

Manovra rimandata - non in linea con raccomandazione del Consiglio Ue. Gentiloni : “Non è una bocciatura”

Manovra - Gentiloni : da Ue non bocciatura ma invito alla prudenza

Gentiloni “Commissione Ue non boccia la manovra ma invita alla prudenza”

Manovra rimandata - ma non “bocciata”. Fonti UE - “Effetto dell’utilizzo del Superbonus”

Gentiloni "Commissione Ue non boccia la manovra ma invita alla prudenza"

BRUXELLES (BELGIO) - "L'opinione sull'Italia è che la proposta di bilancio non è pienamente in linea con le raccomandazioni europee. Non si tratta di una bocciatura, si tratta di un invito a politiche ...

L'Europa salva la manovra, ma boccia la riforma fiscale: "Più oneri su famiglie e imprese" EuropaToday

Manovra, da Bruxelles arriva un sì con riserva. Bocciata la Francia Il Sole 24 ORE

L’Ue rimanda la manovra italiana, documento “non pienamente in linea” per la Commissione. Gentiloni: “Non è bocciatura”

L’talia, insieme con otto altri paesi dell’Ue deve tenersi pronta a intervenire sui conti pubblici nel corso del 2024 se la spesa dovesse crescere più del dovuto. L’avvertimento è della Commissione… ...

Manovra, l’Unione Europea boccia la Francia e chiede modifiche a Italia e Germania

Nel dettaglio, la Commissione europea ritiene che la manovra non sia pienamente in linea con le raccomandazioni e chiede già all’Italia di tenersi pronta a introdurre misure necessarie per rimettere ...