Manovra | la Lega presenta 3 emendamenti Pioggia di modifiche 2600 dalle opposizioni

(Di martedì 21 novembre 2023) Latrealla legge di Bilancio. A confermarlo all’ANSA sono fonti della, specificando che si tratta dinon onerosi . In maggioranza c'era un accordo a nonresullainvece valanga di: in tutto oltre. Nel dettaglio, sono 1103 dal Pd, 945 dal M5s, 330 di AVS, circa 150 quelli di Italia viva (tutti...

Confindustria - Bonomi contro il governo : «Non mi interessano gli sgravi per assumere. Manovra e delega tolgono un miliardo alle imprese»

Riforma istituti tecnici professionali - ddl legato alla manovra - il governo al lavoro per approvazione. RELAZIONE TECNICA [PDF]

Da Lega 3 emendamenti a manovra, oltre 2600 da opposizioni

Manovra, la Lega presenta tre emendamenti Corriere della Sera

Manovra, Lega: no alle mani del Fisco nei conti correnti e addio a legge Fornero. Polemica sulle bozze Corriere della Sera

Meloni va a Berlino ma Bruxelles l'ha già ingabbiata

E pure Dombrovskis evita di attaccare Roma. Lontanissimi anni luce i tempi del braccio di ferro tra il governo Conte I di Lega e M5s e Bruxelles sulla manovra economica 2019. Peraltro quella ...

Ue, Rinaldi 'Riforma Patto di Stabilità non va nella giusta direzione'

BRUXELLES (BELGIO) - 'La possibile riforma del Patto di Stabilità non va nella giusta direzione e rischia di creare Paesi di serie A e di serie B'. Lo dice l'eurodeputato della Lega Antonio ...