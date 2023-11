Manovra | Bourelly Piccola Industria Napoli | “Ragionevole ma incompleta su investimenti”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – "Si tratta di unanella misura in cui concentra le poche risorse disponibili sulla riduzione, seppur per il solo 2024, del cuneo contributivo. Bene anche che sia stato previsto un credito d’imposta per la Zes Unica nel Mezzogiorno pari a 1,8 milioni per il 2024, anche se ci aspettavamo un orizzonte