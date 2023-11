Manovra 2024 | doppio banco di prova | oggi giudizio Ue e ' test' emendamenti

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 20 nov.(Adnkronos) -diper il governo sulla, sul fronte Ue e su quello interno alla stessa maggioranza: ildella Commissione Ue sulla legge di Bilancio e il '' degliin Senato. Si parte quindi con ildell'esecutivo comunitario atteso in giornata e c'è da attendersi che sia sostanzialmente positivo, seppur con la prevedibile sollecitazione al governo a ritornare presto sul sentiero di rientro del deficit. Lo scostamento del rapporto tra il disavanzo e il pil di 0,6 punti percentuali portando il deficit programmatico al 4,3% nelper liberare 15 miliardi di risorse per finanziare laè stata ...

Manovra 2024 - un miliardo e mezzo stanziato per le forze dell'ordine. Meloni : "Grazie per quello che fate ogni giorno"

“Adesso basta” - Cgil e Uil in piazza Roma contro la Manovra 2024

Dai salari alla scuola, la contro manovra del Pd

...di imposta per quelle imprese che non sono in grado di adeguarsi ai nove euro di paga minima oraria prevista dal testo delle opposizioni entro il. Un altro capitolo della contro -dem è ...

Pensioni 2024, novità in arrivo per dipendenti pubblici: il governo Meloni vuole cambiare la manovra Fanpage.it

Manovra di bilancio 2024: cos'ha approvato il Consiglio del Ministri Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Busta paga con beffa, aumenti del 2024 azzerati: ecco per chi e quanto ci si rimette

Il rinnovo dei contratti rischia di nascondere una beffa per gli statali: la busta paga può scendere con il superamento dei 35mila euro. Il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici rischia di ...

Napoli, intesa Fitto-industriali: «Strategia comune per la Zes del Mezzogiorno»

Il dialogo tra imprese e governo in nome e per conto del Sud è possibile. E ha tutta l’aria di diventare da subito assai concreto e realistico. Lo dimostra il felice ...