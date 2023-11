Manovra 2024 | doppio banco di prova | oggi giudizio Ue e ‘test’ emendamenti

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) –diper il governo sulla, sul fronte Ue e su quello interno alla stessa maggioranza: ildella Commissione Ue sulla legge di Bilancio e il 'test' degliin Senato. Si parte quindi con ildell'esecutivo comunitario atteso in giornata e c'è da attendersi che sia sostanzialmente positivo, seppur con la prevedibile sollecitazione al governo a ritornare presto sul sentiero di rientro del deficit. Lo scostamento del rapporto tra il disavanzo e il pil di 0,6 punti percentuali portando il deficit programmatico al 4,3% nelper liberare 15 miliardi di risorse per finanziare laè stata un'operazione necessaria per ...