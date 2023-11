Manfredi | “Oggi a Caivano ulteriore passo per ridare legalità”

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’apertura del Parco Urbano diè unsignificativo di un percorso che si sta facendo di restituzione dellae di servizi socio-culturali a questi territori. Il dato positivo è che l’impegno del Governo continua”. Così il sindaco di Napoli e della città metropolitana, Gaetano, ha risposto ai giornalisti a, dove è stata inaugurata un’area verde che fino ad un mese fa era abbandonata ed era diventata un posto di ritrovo per tossicodipendenti. “Mi auguro che questo percorso possa estendersi ad altri Comuni dell’area nord di Napoli, dove c’è assoluto bisogno di presenza dello Stato e di supporto alle amministrazioni, che operano bene ma non hanno risorse finanziarie e di personale”. Secondo il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e ...

Il sindaco Manfredi : «oggi il Maradona non ha i requisiti per gli Europei - lo vogliamo da 60mila posti»

Sampdoria - Manfredi conferma Pirlo : 'Ci porterà fuori da questa situazione - Serie A obiettivo non di oggi'

Pallavolo : Manfredi - 'Velasco da sempre la prima scelta - oggi inizia nuovo corso per la nazionale'

Immobiliare: Coima, in Italia mancano 200mila posti letto per studentati

... sviluppatore immobiliare fondato daCatella, basate sui progetti attualmente in corso di ... che aveva come obiettivo 20mila alloggi e 8mila posti letto in studentati ed ha realizzato ad"...

Pallavolo: Manfredi, 'Velasco da sempre la prima scelta, oggi inizia nuovo corso per la nazionale' La Gazzetta del Mezzogiorno

VIDEO. Caso Velasco-Uyba, Manfredi (Fipav): «Se Busto ha lagnanze le farà nelle sedi opportune» ilBustese.it

Napoli «verso il lavoro»: ecco i tirocini per l’inserimento occupazionale

A prendere parte alla conferenza stampa è stato il sindaco, Gaetano Manfredi, insieme agli assessori di riferimento e diverse rappresentanze del mondo dell’industria e del lavoro come l’Anpal Servizi ...

Volley, il ritorno in azzurro di Velasco: "Mi spaventa solo la pensione"

Il nuovo tecnico della Nazionale firma il contratto e parla del futuro: «Dispiace per Busto, mi hanno chiesto le dimissioni. Alle giocatrici chiedo ...