Manchester United | Ratcliffe pensa a Farioli per la panchina

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Davide, tecnico rivelazione del Nizza, sarebbe finito nel mirino del: è tra i nomi diper laLadi Ten Hag all’Old Trafford traballa e ilsta valutando altri nomi per la, non ultimo quello di Davide. Come riportato dal Telegraph il futuro numero uno dei Red Devils, Jim, è il fondatore di Ineos, azienda proprietaria del Nizza e questo potrebbe facilitare il passaggio di