Mamma di Kata accoltella durante una rissa in discoteca una 21enne a testa e volto per vecchie ragioni sentimentali | denunciata per lesioni aggravate Katherine Alvarez

Lite in discoteca. Sfregiata al volto in bagno : mamma di Kata nei guai

Kata - la mamma della bimba scomparsa ha accoltellato una ragazza in discoteca : denunciata per lesioni aggravate

Kata - bimba scomparsa : la mamma denunciata per lesioni in discoteca

La mamma della piccola Kata denunciata per lesioni a una connazionale : l’ha colpita al volto con un’arma da taglio per una lite in discoteca