Maltrattamenti contro familiari | tre arresti

(Di martedì 21 novembre 2023) Nella mattinata odierna il personale del Commissariato di P.S. di Pompei ha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile, fatti commessi tra Scafati e Pompei a partire dal 2008. Secondo l’ipotesi accusatoria una delle vittime, sin da piccolissima, era stata più volte percossa dal padre con immotivata violenza, anche mediante l’uso di un ferro da stiro e un mestolo, sottoponendola a pretese punitive crudeli; un’altra vittima minore era stata indotta a prostituirsi da sua madre ed unitamente alla stessa avere rapporti ...

Violenza contro la donna: 9 segnali per riconoscerla in anticipo

...Intrusione Isolamento Intimidazione Come riconoscere e agire di fronte a questi segnali Come chiedere aiuto in caso di violenza Quali sono i reatile donne Il reato diin ...

Dieci anni di leggi contro la violenza sulle donne Pagella Politica

Schiaffi, insulti e umiliazioni ai bambini della “primaria”: per la ... Altalex

Femminicidi, la Procura potenzia il Nucleo soggetti deboli

Da inizio anno già aperti 908 fascicoli con “Codice rosso” contro gli 881 del 2022 Lunedì accompagnata in un rifugio segreto una giovane ...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le tre iniziative di Fiorenzuola

Si parte giovedì 23 novembre alle 21 con un concerto benefico al Teatro "Verdi". Sabato 25 spazio invece a un reading poetico in Auditorium e a una conferenza all’istituto "Mattei" ...