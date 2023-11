(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – L'attesa è finita. Dopo otto anni di assenza dall'Italiatorna a esibirsi sul palco del Mediolanum Forum diin due date sold out: il 23 e il 25 novembre prossimi. Due appuntamenti che fanno parte del 'TheTour', tour mondiale durante la quale la regina del pop sta ripercorrendo il suo repertorio di successi messi a segno negli ultimi 40 anni della sua incredibile carriera. Il live rappresenta il ritorno in scena della star dopo un periodo travagliato dai gravi problemi di salute che l'hanno costretta l'estate scorsa a riprogrammare le date dei concerti. Le tappe del tour: La doppia data milanese sarà l’unica occasione per i fan italiani di vedere l'artista femminile che ha venduto più biglietti al mondo. Lo show kolossal (78 date che toccheranno 15 Paesi nel mondo) arriva dopo la carrellata di ...

Madonna in concerto a Milano con 'The Celebration Tour'

Madonna in concerto a Milano con 'The Celebration Tour'

Sull'enorme palco allestito al Mediolanum Forum sono attesi anche quattro dei figli di, che la stanno accompagnando lungo questa grande avventura musicale e scenica.

Madonna in concerto a Milano, sarà una Celebration! Scaletta e attese Icon Magazine

Madonna in concerto a MIlano con the celebration tour il 23 e 25 novembre Adnkronos

Madonna in concerto a Milano con 'The Celebration Tour'

Madonna torna in concerto il 23 e il 25 novembre a Milano. Sarà l'unica occasione per i fan di italiani di vedere l'artista. Lo show kolossal fa parte del The celebration tour, 78 date in 15 paesi del ...

Madonna in concerto a Milano con 'The Celebration Tour' Periodico Daily

(Adnkronos) – L'attesa è finita. Dopo otto anni di assenza dall'Italia Madonna torna a esibirsi sul palco del Mediolanum Forum di Milano in due date sold out: il 23 e il 25 novembre prossimi. Due appu ...