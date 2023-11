L' Under 21 si salva al 96° | è 2-2 in Irlanda

(Di martedì 21 novembre 2023) Decisivo Gnonto con una doppietta, azzurrini in testa al girone di qualificazione per gli Europei CORK () - L'Italia21 acciuffa al 96' il 2-2 nel match contro l'valevole per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria 2025: alle reti di Killian Phillips e

Eire avanti con Phillips al 31' e Armstrong al 48', rimontata due volte dall'ex Inter, che prima segna un rigore nel recupero del 1° tempo, poi sigla in extremis il 2-2 di testa, complice una deviazio ...