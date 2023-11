L' Ue rimanda la manovra di Italia e altri otto Paesi | Non in linea Roma si tenga pronta a nuove misure

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 21 novembre 2023) Una spesa primaria netta del 2023 più alta rispetto alle previsioni (nonostante le stimene per il 2024 siano sla soglia richiesta); il mancato utilizzato dei risparmi dall’eliminazione di sostegno per l’energia (1% del Pil) per ridurre il deficit e la portata limitata degli effetti dal taglio della tassazione sul lavoro: sono gli elementi che hanno portato la Commissione europea a...