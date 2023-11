Lucia Dello Russo prima donna alla presidenza dell’Unione Italiana Cooperative

(Di martedì 21 novembre 2023)è la nuova presidente. La sua elezione, all’unanimità e per acclamazione, avviene il 18 novembre nel corso del IV congresso nazionale organizzato a Roma all’hotel Quirinale. E’ laa ricoprire questo ruolo. Tanti i temi al centro dell’assise di Unicoop: dcooperazione sostenibilelotta contro le false. “Tra le iniziative prioritarie per rafforzare le nostre associate vi è in primo luogo il contrastofalsa cooperazione avviando una collaborazione con il ministero delle Imprese per il ripristino dei presidi di legalità e la difesa dell’occupazione”, spiega la neo presidente. L'articolo proviene da ...

