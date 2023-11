Louis Vuitton | Gucci | Fendi & co | sequestrato a Napoli deposito di falsi da 1 | 5 milioni

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Borse, portafogli e cinture di noti marchi della moda come, Hermes, Chanel,e Ferragamo contraffatti sono stati sequestrati dalla Gdf diin unnella zona industriale della città. La merce sequestrata avrebbe fruttato un uadagno di 1,5di euro. Denunciato un cittadino cinese con precedenti specifici. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Oggi come allora, esistono diversi profumi gioiello, regali davvero speciali. Proprio perché difficili da reperire, in edizione limitata, con tanto di boccetta numerata. Per crearli, le Maison de Beau ...

La maison francese del lusso Louis Vuitton farà debuttare la sua collezione uomo pre-fall 2024 durante una sfilata a Hong Kong, dove ha stretto una partnership con il brand operator locale K11 Group p ...