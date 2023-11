L' ossessione per i dettagli di Bradley Cooper per realizzare Maestro | 6 anni di studio per girare 6 minuti del film | ecco quali

Leggi su amica

(Di martedì 21 novembre 2023) Tutti abbiamo visto l’incredibile trasformazione fisica. Le foto dinei pdi Leonard Bernstein, oltre a tante polemiche inutili, hanno fatto il giro del mondo. Ma, come si dice, dietro a quel trucco c’è molto di più. La preparazione dell’attore per– di cui è anche sceneggiatore e regista – è stata un’intensa operazione complessa. Dove e quando vedere “” Lo ha svelato lui stesso in un incontro pubblico che si è tenuto a New York. Davanti a colleghi del calibro di Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Chloë Grace Moretz, Brooke Shields, Mark Ronson e Brian Cox. Subito dopo una proiezione speciale di. Che è stato presentato in concorso alla Mostra del ...