Longari su Juventus-Inter | «Arma segreta di Inzaghi a riposo! Il ruolo…»

(Di martedì 21 novembre 2023)sta per entrare nel vivo e in un certo senso è già partito il toto-formazione.non ha dubbi sulla pedina più importante della squadra di. Il Direttore del sito Sportitalia.com, in un articolo pubblicato sul portale stesso, ne spiega gli aspetti positivi– In vista diil Direttore Gianluigisu Sportitalia.com prova a vedere il bicchiere nerazzurro mezzo pieno della sostanazionale: “ c’è un giocatore, forse quello più importante per lo scacchiere tattico dei nerazzurri, che ha potuto usufruire di un periodo di stop propedeutico al recupero di uno stato di forma rivolto ai massimi livelli. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che ormai diversi giorni fa ha ...

Sportitalia.com - Longari: "Juve, centrocampo funestato da defezioni. E sul mercato di gennaio..." Tutto Juve

Longari: "Un successo dell'Inter aiuterebbe la Juventus nella corsa ... Bianconera News

Sportitalia - Anche il Napoli sul 2006 Ouédraogo dello Schalke 04: la cifra della clausola

A rivelarlo è il giornalista Gianluigi Longari, che nel suo editoriale per Sportitalia ... parte da tempi non sospetti ed antecedenti alla discesa in campo di Inter, Juventus e Napoli.

Sportitalia.com - Longari: "Juve, centrocampo funestato da defezioni. E sul mercato di gennaio..."

Gianluigi Longari, nel suo editoriale per Sportitalia.com, ha analizzato la situazione bianconera: "L'allerta per la Juventus riguarda invece il centrocampo, e non certo da questa ...