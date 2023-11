Lo scoop di Chi su Andrea Giambruno | la paparazzata | cosa rivelano queste foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Riflettori ancora puntati suGiamburno, l'ex del premier, Giorgia Meloni, da cui si è separato dopo il caso dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. Dopo la vicenda, l'addio anche alla conduzione di Diario del Giorno, il programma di Rete 4 dove è restato in veste di autore. Nelle ultime ore si sono rincorse voci sul trasloco di: c'era chi lo dava di ritorno in Lombardia, anche se l'indiscrezione cozzava con il fatto che lo studio del programma a cui lavora è a Roma. E ora, a quasi un mese dalla separazione, ecco che Chi, il settimanale di gossip, ha pizzicato proprioalle prese col trasloco in una nuova abitazione romana. Lascia la casa al Torrino, che condivideva col premier e, secondo Chi, si trasferisce in un appartamento un poco più piccolo, sempre nel quartiere, questo per stare il più vicino ...