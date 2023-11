“Lo ha fatto davanti a mia figlia” X Factor | Morgan contro Fedez | ‘cose orrende’ dietro le quinte

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Cacciato a da X“dopo l’ennesimo episodio negativo”. Cacciato, ma per nulla disposto a tirare i remi in barca. Dopo l’annuncio di Sky Italiaè andato all’attacco. La sua esclusione dal programma ha sollevato una ventata di commenti che se da una parte riconoscono l’enorme talento di, dall’altro ne sottolineano i problemi caratteriali: “In quel programma eri l’unico giudice competente, l’unico artista interessante e l’unico che potesse rappresentarci”. >“Eccolo, è Giambruno”. La scoperta dopo il caos e l’addio da Giorgia Meloni “Ti vogliamo bene MA (credo di dire una cosa condivisa da tutta la nostra generazione “alternativa”) continui ad auto-sabotarti, facendo infine il loro gioco. Era importante che uno come te rimanesse là dentro per denunciare le porcherie delle major ma sapevi che ti avrebbero ...