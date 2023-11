LIVE Italia-Scozia | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri sul ghiaccio dalle 15 00

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-REPUBBLICA CECA DIFEMMINILE10.00 LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE21.00 14:51che conferma la consueta formazione con Joel Retornaz nel ruolo di skip, Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman. Alberto Pimpini è la riserva azzurra, pronto a subentrare in caso di necessità. 14:47 Match dal sapore di playoff tra l’, leader del raggruppamento, ed i padroni di casa.che occupa la seconda posizione in solitaria con 4 vittorie ed una sconfitta. 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella ...