LIVE Italia-Scozia | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri sfidano la bestia nera Mouat

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del sesto match del round robin deglidimaschile. Sul ghiaccio di Aberdeen l’sfida i padroni di casa dellanell’incontro che potrebbe avvicinare glia grandi falcate verso i playoff della manifestazione continentale. Squadra azzurra che si affida alle sapienti geometrie di Joel Retornaz, coadiuvato dai fidi Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, con Alberto Pimpini pronto a subentrare alla prima evenienza. Dopo il successo sulla Svezia di Edin, il teamno prova a superare una nuova compagine di primollo, scendendo sul ghiaccio ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 7-1 - Europei curling 2023 in DIRETTA : quinto end perfetto degli azzurri che allungano

LIVE Ucraina-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : minuti decisivi - tutto ancora aperto!

LIVE Ucraina-Italia 0-0 - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : gli azzurri strappano la qualificazione con un pareggio sofferto

LIVE Italia-Repubblica Ceca 8-1 - Europei curling 2023 in DIRETTA : quinta vittoria su cinque degli azzurri!

LIVE Italia-Repubblica Ceca - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : sfida delicata per le azzurre

Qual. Euro 2024: Slovenia alle fasi finali dopo 24 anni, la Repubblica Ceca strappa il pass. Pareggia l'Inghilterra

Nella penultima tornata di sfide, si aggiungono altre due squadre (oltre all') al lungo elenco di formazioni già qualificate ai prossimi Europei. Nel Gruppo C scendono in campo Macedonia e ...

L'Italia a Euro 2024: 0-0 con l'Ucraina Sky Sport

LIVE Italia-Estonia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre non possono sbagliare OA Sport

Ucraina-Italia 0-0, Azzurri qualificati a Euro 2024: soffrendo e ringraziando l’arbitro

L’Italia è qualificata a Euro 2024 e potrà difendere il titolo ... Vanta oltre cinquemila telecronache di eventi sportivi live, si occupa da sempre di sport e di musica, le sue grandi passioni insieme ...

LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la bestia nera Mouat

