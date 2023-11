LIVE Italia-Scozia 5-6 | Europei curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri inseguono a due end dal termine

Leggi su oasport

17:22 Quattro stone per parte alla conclusione.che iniziano a costruire bocciando la stone scozzese sul vertice destro della casa. 17:19 Inizia un fondamentale nono end. L'è di mano e dunque potrà giocare l'ultima stone. 17:14 Non sbaglia lo skip dei padroni di casa, che tornano in vantaggio.5-6 a due end dal. 17:12 Ottimo il draw di Retornaz. Lo skipno appoggia dolcemente la stone su una ...