LIVE Italia-Scozia 5-4 | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri in vantaggio dopo 7 end

17:03 End cruciale, ogni stone è ragionata. Quattro pietre per parte alla conclusione e punto scozzese in questo momento, ma la casa è affollata. 16:59 Timeout. Glivogliono riflettere prima di operare il quarto tiro. Siamo in una fase in cui ogni errore può rivelarsi decisivo. 16:56 Ottavo end in corso. Giovannella gioca una guardia centrale alta e piazza una stone in casa. 16:52 End nullo. L'ringrazia Mosaner per la non semplice giocata che ha precluso qualsiasi ...