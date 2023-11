LIVE Italia-Scozia 3-3 | Europei curling 2023 in DIRETTA | perfetta parità dopo quattro end

Leggi su oasport

16:08 Quinto end che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni odierne del teamno. Azzurri che devono riuscire a contenere gli scozzesi, ora nuovamente di mano. 16:04 Senza scelta Retornaz piazza l'ultima pietra nel cuore della casa ottenendo il punto del 3-3 al termine del quarto end. 16:02 Cosa si è inventato Mouat. Lo skip scozzese non solo boccia le tre stonene a punto, ma evita anche la possibilità di marcare più di un punto agli azzurri, costringendo Retornaz soltanto ad un ...