LIVE Italia-Scozia 2-0 | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri in vantaggio dopo due end

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-REPUBBLICA CECA DIFEMMINILE DALLE 10.00 LADI-NORVEGIA DIFEMMINILE DALLE 21.00 15:33 Come in precedenza Lammie gioca il cosiddetto cleaning, eliminando guardia e stone a puntone. 15:28 Nessuna sorpresa. Squadre che si annullano e dunqueche sarà nuovamente di mano nel terzo end.2-0. 15:26 Ci si avvia verso un nulla di fatto in questo secondo end. Soltanto una stone in casa, nessuna guardia, e squadre che si limitano a bocciare tirotiro. 15:24 Cleaning di Lammie, che ripulisce l’area dalle due ...