LIVE Italia-Repubblica Ceca 5-3 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre di mano nel settimo end

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:48 Kubeskova questa volta non sbaglia e marca un punto, ma va bene così perchè adesso l’tornerà di. 11:45 Constantini fa il suo! Stone perfetta nonostante le numerose pietre a fare da ostruzione, il punto prima dell’ultima stoneè azzurro, ma può succedere di tutto. 11:42 Bocciata multipla di Constantini, che però elimina solo un punto avversario. 11:40 Situazione estremamente intricata con 3 stone per parte dentro la casa, al momento però ci son due punti cechi. 11:38 Mathis piazza una stone sul lato sinistro della casa, le avversarie ragionano sul da farsi. 11:35 Tripla bocciata per la, resta comunque una stone azzurra dentro la casa. 11:32 Hit and roll di Mathis di Romei, le stone ...