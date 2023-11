LIVE Italia-Repubblica Ceca 5-2 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | mano rubata da tre per le azzurre!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:42 Bocciata multipla di Constantini, che però elimina solo un punto avversario. 11:40 Situazione estremamente intricata con 3 stone per parte dentro la casa, al momento però ci son due punti cechi. 11:38 Mathis piazza una stone sul lato sinistro della casa, le avversarie ragionano sul da farsi. 11:35 Tripla bocciata per la, resta comunque una stone azzurra dentro la casa. 11:32 Hit and roll di Mathis di Romei, le stone azzurre a punto diventano tre. 11:29 Muellernova boccia la nostra guardia. 11:26 Le azzurre partono aggressive anche nel sesto end, subito due stone a punto. 11:23 End pesantissimo in casa, adesso ci saranno pochi minuti di pausa e laresterà di ...