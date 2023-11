LIVE – Italia-Portogallo Under 20 | Elite League 2023 24 DIRETTA

(Di martedì 21 novembre 2023) Per l’20 di Andrea Bollini è arrivato il momento di confrontarsi contro una nazionale forte e quadrata come ilper il match che vale per i gironi di. Una partita da vivere visto che una vittoria, per entrambe, varrebbe la testa della classifica del girone. Fino ad ora il cammino degli azzurrini è stato importante e pieno di soddisfazioni; così si può dire anche per la selezione lusitana che ha storicamente mostrato di avere dei settori giovanili all’avanguardia e forti. Chi vincerà dunque? COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(inizio 14.00) SportFace.

LIVE Italia-Repubblica Ceca - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : sfida delicata per le azzurre

LIVE Italia-Norvegia - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : sfida quasi decisiva per la semifinale

Comunicare l'emergenza ambientale: una sfida ancora aperta

L', ad esempio, ha ufficialmente dichiarato di essere in emergenza climatica nel 2019, ma è difficile sostenere che stia agendo come agirebbe in risposta a un'emergenza percepita davvero come ...

L'Italia a Euro 2024: 0-0 con l'Ucraina Sky Sport

LIVE Italia-Estonia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre non possono sbagliare OA Sport

Oman, avanza il mercato italiano

Numeri record per il turismo italiano in Oman. Secondo Massimo Tocchetti, presidente di AIGO e rappresentante in Italia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato de ...

Filippo Turetta, dalle accuse per l’omicidio di Giulia Cecchettin all’estradizione: il punto

Dopo la cattura in Germania, si attende il ritorno in Italia del 22enne arrestato per l'omicidio della giovane. Oggi un minuto di silenzio nelle scuole italiane per Giulia e per le donne vittime di vi ...