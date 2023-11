LIVE Italia-Norvegia 2-0 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel secondo end

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.31: Una stone azzurra adopo 4 tiri del terzo end 20.26: Constantini, dopo bocciata e contro bocciata, piazza la seconda stone azzurra acon l’ultimo tiro e l’passa in vantaggio 2-0 dopo due end 20.22: Due stone azzurre adalle parti opposte della casa quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 20.19: Stone norvegese adopo 8 tiri delend ma stone azzurra nella casa dietro alla guardiana 20.16: Una stone azzurra adopo 4 tiri delend 20.12: End annullato, la mano resta alle azzurre 20.09: Casa vuota anche dopo 12 tiri, si va per l’annullamento dell’end 20.07: Dopo 8 tiri non ci sono stone nella ...