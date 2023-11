LIVE Italia-Norvegia 0-0 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | primo end annullato

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22: Due stone azzurre a punto dalle parti opposte della casa quando mancano gli ultimi 4 tiri dell’end 20.19: Stone norvegese a punto dopo 8 tiri del secondo end ma stone azzurra nella casa dietro alla guardiana 20.16: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 20.12: End, la mano resta alle azzurre 20.09: Casa vuota anche dopo 12 tiri, si va per l’annullamento dell’end 20.07: Dopo 8 tiri non ci sono stone nella casa 20.05: una stone azzurra a punto dopo 4 tiri delend 20.00: Tra poco inizia l’incontro, mano per l’19.58: La formazione della: Roenning, Halev Nordbye, Roervik, Skaslien 19.55: Lafinora ha battuto 8-4 l’Estonia, 8-3 la Repubblica Ceca e ...

LIVE Irlanda-Italia 1-1 - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : inizia il secondo tempo!

LIVE Italia-Norvegia - Europei curling femminile 2023 in DIRETTA : sfida quasi decisiva per la semifinale

LIVE Irlanda-Italia 2-1 - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : Armstrong riporta avanti i padroni di casa

MMW23 - AssoConcerti e le prospettive del live in Italia

LIVE Irlanda-Italia 2-1 - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : miracolo di Keeley su Fabbian!

LIVE Irlanda-Italia 2-1 - Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA : palo di Gnonto!

Ue: "Manovra italiana non pienamente in linea", ma non servirà una legge correttiva

... ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni in conferenza stampa rispetto al parere Ue sulla manovra dell'. 'Noi per definizione abbiamo un rapporto costruttivo col Governo italiano, come ...

L'Italia a Euro 2024: 0-0 con l'Ucraina Sky Sport

LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2023 in DIRETTA: azzurri per sfatare il tabù Mouat OA Sport

Under 21, Irlanda-Italia LIVE alle 18.30, le formazioni ufficiali: Fabbian dietro a Gnonto-F.P. Esposito

L'Irlanda Under 21 allenata dal ct Jim Crawford e l'Italia di Carmine Nunziata si affrontano allo stadio Turners Cross di Cork per il Gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2025 che si terranno in ...

Pablo Trincia al VOCE podcast live: similitudini e differenze tra le sorti di Elisa Claps e Giulia Cecchettin

Quella di Pablo Trincia è una delle voci più attese alla prima edizione del festival Voce Podcast Live, la kermesse promossa dall’Assessorato alla Cultura del comune di Parma presso il Teatro al Parco ...