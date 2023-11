LIVE Irlanda-Italia 2-2 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | la doppietta di Gnonto salva gli azzurrini!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.34 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.33 Tra le statistiche: 13 tiri per l’di cui 4 in porta, mentre 8 per l’di cui 3 in porta. 20.30 L’pareggia all’ultimo secondo con, autore anche della prima rete su rigore del momentaneo primo pareggio. Azzurrini cheno la testa del girone in una partita estremamente complicata, appuntamento a marzo per la sfida contro la Lettonia. 99? Finisce la partita2-2 U21. 97? Goooooooooooooooool,, di testa firma il meritato pareggio all’ultimo secondo,2-2 U21. 95? Fuori Emakhu, dentro Murphy ...