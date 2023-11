LIVE Irlanda-Italia 2-1 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | Armstrong riporta avanti i padroni di casa

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Si scalda anche Ambrosino tra le possibilità in panchina. 54? Fuori Ndour, dentro Koleosho nell’. 52? Serve almeno il pareggio all’per restare primi nel girone. 50? Gol diche ribatte in rete un tiro cross che finisce sul palo, errore difensivono,2-1. 48? Fuori Esposito e dentrodei per l’. 46? Inizia il secondo tempo! 19.30che pareggia grazie ad un calcio di rigore, ma soffre enormemente l’per grande parte della partita. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-1. 43? Gooooooooooooooooooooool, ...

CORK () - Gara fondamentale per l' Italia Under 21 del Ct Nunziata : reduci dal 7 - 0 contro San Marino , gli azzurrini sono ospiti dell'per la quinta giornata del gruppo A , gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2025 in Slovacchia . La sfida andrà in scena allo stadio Turner'...

Al 31’ Armstrong va via sulla sinistra e crossa al centro, Curtis manca la conclusione ma palla resta lì al limite dell'area piccola e Killian Phillips, lasciato solo insacca sul primo palo ...

