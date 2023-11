LIVE Irlanda-Italia 1-1 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Fuori Esposito e dentro Casadei per l’. 46?il19.30che pareggia grazie ad un calcio di rigore, ma soffre enormemente l’per grande parte della partita. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,1-1. 43? Gooooooooooooooooooooool, Gnonto, rigore perfetto dell’esterno azzurro,1-1 U21. 41? Continua il pressing della nazionale irlandese. 39? Si muove la panchina azzurra. 37? Giallo per Ndour, fallo a centrocampo. 35? Pirola in grave difficoltà su Armstrong, ancora in ritardo in chiusura. 33? Giallo per Coppola, fallo su ...