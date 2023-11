L’Italia vola a Euro 2024 Sulla stampa italiana si fa festa | su quella estera è “rabbia Ucraina”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Dopo la delusione Mondiale arriva finalmente una gioia per la Nazionale, che ieri sera a Leverkusen ha ottenuto il pass per glipei del. Lafae mette in risalto il traguardo raggiunto dagli uomini di Luciano Spalletti, invece suil focus è in particolare sull’episodio arbitrale più che dubbio arrivato nel finale di partita. El Paìs scrive ches’è qualificata “senza che il Var tenesse conto del rigore per il fallo che Cristante ha fatto a Mudryk al 93?”. Per As non è tantoche si qualifica, quanto l’arbitro, “Gil Manzano che salva”. Anche El Mundo sottolinea il “sospiro di sollievo azzurro” quando gli ucraini reclamano un rigore che che Gil ...