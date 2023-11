L’Italia sceglie ancora il contante | con carta solo un quarto dei pagamenti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilvincein Italia. Secondo il “Rapporto sulle abitudini di pagamento dei consumatori in Italia: evidenze dall’indagine BCE del 2022? pubblicato oggi dalla Banca d’Italia, infatti, anche se con una quota sempre minore iin contanti rappresentano il 69% del totale dei(86% nel 2016 e 82% nel 2019), rispetto al 26% di transazioni con(13% nel 2016 e 16% nel 2019) e circa il 4% con altri strumenti (1% nel 2016 e 2% nel 2019) di cui il 2% con app mobile (trascurabili nelle rilevazioni precedenti). In un confronto tra paesi,rimaneuno dei paesi con la maggiore dipendenza dalnell’area dell’euro fa notare il rapporto.preferita per importi più elevati In termini di ...